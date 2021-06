'Schwerer Vorfall': Kim Jong-un attackiert Funktionäre

Der nordkoreanische Diktator sprach von schweren Versäumnissen im Kampf gegen Corona.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat hochrangige Funktionäre der Regierungspartei wegen Versäumnissen im Kampf gegen das Coronavirus kritisiert, die zu einem nicht näher bezeichneten "schweren Vorfall" geführt und die Sicherheit des Landes und der Menschen gefährdet hätten, berichteten staatliche Medien am Mittwoch.

Der Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA ging nicht darauf ein, was passiert ist. Nordkorea hat bisher offiziell keine Covid-19-Fälle bestätigt, was von südkoreanischen und US-amerikanischen Beamten in Frage gestellt wurde. Das zurückgezogene Land hat jedoch strenge Maßnahmen verhängt, darunter Grenzschließungen und Reisebeschränkungen im Inland.