Serben-Bande verkauft "negative" Corona-Tests

In Serbien wurde eine kriminelle Bande verhaftet, die ''negative'' Corona-Tests verkauft - Reiselustige Personen konnten somit in unterschiedliche Länder reisen.

Riesen-Betrug um gefälschte negative Corona-Tests: in Serbien wurden am Freitag mehrere Personen verhaftet, die laut Medienberichten "negative" Corona-Tests an "reiselustige" Personen verkaufte. Die Tests wurden auf dem Schwarzmarkt zu Preisen zwischen 30 und 100 Euro angeboten. Mithilfe der Fake-Tests könnten Personen trotz positiver Covid-Erkrankung in unterschiedliche Länder gereist sein. Die Exekutive vermutet, dass es sich bei der kriminellen Bande nicht um die einzigen Übeltäter handelt, die gefälschte Tests verkauft.

"In Serbien wurde heute eine kriminelle Gruppe verhaftet, die unter anderem gefälschte negative Covid19 Testergebnisse verkaufte. Reiselustige Personen konnten so aus Serbien in unterschiedliche Länder reisen. Preis zwischen 30-100 Euro.", schrieb Siniša Puktalović auf Twitter.