Sie gewann eine Million für Impfung

Viele US-Bundesstaaten verlosen Millionengewinne unter Corona-Geimpften.

Columbus. Lotto-Fieber der anderen Art im US-Bundesstaat Ohio: Unter Bewohnern, die gegen Covid geimpft wurden, werden Sachpreise und Millionen in Bargeld verlost. Name der Aktion: „Vax-a-Million“.

Erste Gewinnerin ist Abbigail Bugenske (22). Sie bekommt völlig überraschend eine Million Dollar (820.000 Euro), denn vor der Impfung wusste sie gar nichts von der Lotterie. Joseph Costello (14), der zweite Gewinner, erhält statt Cash seine gesamte College-Ausbildung vom Bundesstaat bezahlt.

Auch Kalifornien startet jetzt eine Corona-Lotterie. Insgesamt 116 Millionen Dollar (95 Mio. Euro) werden ausgespielt, es ist die größte solche Aktion in den USA. Laut Plan sollen zehn Gewinner 1,5 Millionen bekommen, weitere erhalten 50.000 Dollar.

Ähnliche Aktionen gibt es auch in Maryland und New York. Ziel ist es, die gerade schwindende Impfbereitschaft wieder in die Höhe zu treiben.