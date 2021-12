Silvester-Regeln: Was wirklich erlaubt ist

Rund ums Feiern ins neue Jahr gibt es heuer einige Corona-Regeln zu beachten.

Österreich. Das ganze Land rutscht heute ins neue Jahr. Trotz Coronapandemie wird Silvester gefeiert – ÖSTERREICH hat den Überblick, wie man heute anstoßen darf:

Sind Silvester-Feiern zu Hause erlaubt?

Kleine Partys. Das kommt auf die Größe und Impfstatus der Gäste an. Grundsätzlich gilt bei den Privatfeiern: Weniger ist mehr. Bis zu 10 Personen können auch ohne aufrechten Covid-Impfschutz feiern, wer mehr Gäste einladen will, muss auch zu Hause die 2G-Regel beachten. Mehr als 25 Personen dürfen es aber auch hier nicht sein.

Muss man bei Privat-Partys Maske tragen?

Maske. Ab 10 Personen muss theoretisch jeder – egal ob geimpft oder ungeimpft – auf Privatpartys eine FFP2-Maske tragen. Auf seinem Sitzplatz beim gemeinsamen Abendessen darf sie allerdings abgenommen werden. Ob viele so streng feiern werden, ist allerdings fraglich.

Darf die Polizei Regeln zu Hause kontrollieren?

Kontrollen. Die Polizei kontrolliert nicht dezidiert nur die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu Hause. Wenn die Exekutive aber an Silvester aus anderen Gründen anrückt, z. B. wegen einer Ruhestörung, können die Beamten auch die Einhaltung der Maßnahmen kontrollieren.

Wie kann ich um 24 Uhr mit Freunden anstoßen?

Korken-Knallen. Bei Partys mit nur bis zu zehn Personen kann auch nach der Sperrstunde um 22 Uhr weitergefeiert werden. Dann kann man auch, wie aus der Vor-Coronazeit gewohnt, zu Mitternacht anstoßen.

Ehemann ungeimpft – Freund zu Besuch?

Ungeimpft. Kleine Feiern, wie ein Abendessen mit Freunden, ist auch für Ungeimpfte möglich. Allerdings darf dabei die 10-Personen-Marke nicht überschritten werden.

Was passiert nach der 22-Uhr-Sperrstunde?

Zapfenstreich. Um 22 Uhr schließen Lokale, Restaurants und Co. Das finden viele zu früh. Auch im privaten Bereich hat die Sperrstunde große Auswirkungen: Ab dann darf nur noch maximal zu zehnt weitergefeiert werden – unabhängig vom jeweiligen Impfstatus. Laut Verordnung soll es auch auf den Straßen nach dem Zapfenstreich still werden. Dort will die Polizei, zumindest in Wien, auch draußen die Einhaltung der Corona-Regeln stichprobenartig überprüfen.

Darf ich im Garten heuer Raketen feuern?

Silvesterknaller. Wie jedes Jahr darf auch während der Coronapandemie das Feuerwerk nicht fehlen. Das Pyrotechnik-Gesetz gilt wie gewohnt. Illegales Böllern im Ortsgebiet wird heuer besonders streng kontrolliert – und mit bis zu 3.600 Euro bestraft.