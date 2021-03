Skandal um Impf-Stopp zu Ostern

Osterruhe: Trotz steigender ­Infektionszahlen gibt es fast überall eine Impfpause.

Wien. Impfen, impfen, impfen – um alle Österreicher, die eine Immunisierung haben wollen, bis zum Sommer durchgeimpft zu haben, bräuchten wir bis zu 100.000 Einheiten pro Tag. Davon sind wir weit entfernt. Am vergangenen Sonntag wurden nur 13.825 Personen immunisiert. Am Tag davor waren es noch 38.770.



Dennoch haben die meisten Impfzen­tren in den Bundesländern während der Osterfeier­tage geschlossen. Auch die Ordinationen, in denen Impfungen verabreicht werden, haben größtenteils zu. Das ergab ein ÖSTERREICH-Rundruf in den Gesundheitsämtern.



