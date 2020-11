So laufen die Massentests für Lehrer ab

oe24 liegt der Brief von Bildungsminister Faßmann an die Lehrer vor.

Am ersten Dezember-Wochenende – Samstag, 5. Dezember und Sonntag, 6. Dezember – werden alle Lehrer und das Verwaltungspersonal auf Corona getestet. oe24 liegt der Fahrplan dafür vor.Bildungsminister Faßmann schrieb in einem Brief an die Lehrer, wie der Massentest aussehen wird.