So unterschiedlich wirken die Corona-Impfstoffe

Während BioNTech/Pfizer und Moderna auf mRNA-Impfstoffe setzen, setzt Pharma-Riese AstraZeneca auf den weniger empfindlichen, aber auch weniger wirksamen Vektorviren-Impfstoff. So funktionieren die unterschiedlichen Arten:

Die Corona-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna basieren auf der mRNA-Technologie. Dabei liefert die Boten-RNA (Englisch: messenger ribonucleic acid, mRNA) in den Impfungen einen Teil der Erbinformation des Virus in die menschlichen Zellen. Sie enthalten nur den genetischen Bauplan für das ungefährliche Oberflächeneiweiß des Coronavirus. Die Information für die Herstellung des Oberflächenproteins (Spike-Protein) wird im Labor synthetisch hergestellt und vervielfältigt.

Die Boten-RNA wird geimpft. Dann beginnen die Eiweiß-Herstellungs-Zentren der Zellen (Ribosomen) mit der Herstellung des Spike-Proteins. Das Immunsystem erkennt sie als falsch und aktiviert körpereigene Abwehrzellen. Wenn es später zu einer Corona-Infektion kommt, erkennt das Immunsystem das Oberflächeneiweiß automatisch und bekämpft es.

Bei der mRNA-Vakzine handelt es sich um eine völlig neue Art vom Impfungen. Der Vorteil ist, dass durch die einfache Struktur der RNA in weniger Zeit viele Millionen Impfdosen produziert werden können.

So wirkt der Vektorviren-Impfstoff

Der Pharma-Riese AstraZeneca arbeitet mit dem Vektorviren-Impfstoff. Sie bestehen aus dem harmlosen Pockenvirus (MVA). Diese sehen an der Oberfläche aus wie ein Coronavirus und dient als Transportvirus in die Zellen. Das ungefährliche Virus wird genetisch so verändert, dass es den Bauplan des Oberflächenproteins von Sars-CoV-2 enthält.

Nach der Impfung mit dem Transportvirus befallen sie die Zellen und schleusen damit den Bauplan für das Coronavirus ein. Dann beginnen die Zellen mit der Herstellung des Proteins.

Alte Variante: Das Ausgangsvirus wurde schon vor mehr als 30 Jahren gegen Pocken generiert und bereits auch für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Mers-Virus verwendet.