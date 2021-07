In den letzten 24 Stunden wurden 82 neue Corona-Fälle in Wien gemeldet.

Wien. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Mit Stand Montag sind in Wien seit Beginn der Pandemie 141.494 positive Testungen bestätigt. Das sind um 82 mehr Corona-Fälle als noch am Tag davor gemeldet wurden. In den letzten 24 Stunden wurdne außerdem 40 Personen als Genesen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie zählt Wien damit 138.307 genesene Personen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 2.360.

So viele aktive Corona-Fälle gibt es derzeit in Wien

Die Bundeshauptstadt verzeichnet aktuell 827 aktive Fälle. Das sind um 43 mehr als am Tag davor gemeldet wurden.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten: