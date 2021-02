So viele ließen sich für Friseurbesuch testen

Laut Gesundheitsministerium gab es über 1,5 Millionen Testungen in 8 Tagen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist mit dem Konzept der Zutrittstestungen sehr zufrieden.

Die Friseure in Österreich haben seit Montag wieder offen. Allerdings benötigt man ein negatives Testergebnis für den Besuch. Dafür stehen 500 Teststationen der Bundesländer und Gemeinden zur Verfügung. Laut Gesundheitsministerium sei das "international einzigartig".

Anschober: "Zutrittstestungen funktionieren ausgezeichnet"

Zusätzlich bieten weitere 800 Apotheken und 647 Betriebe Gratis-Tests an. Ein Ausbau ist geplant. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) findet das Konzept mit den Zutrittstestungen "ausgezeichnet". Bisher sollen schon über 1,5 Millionen Testungen in 8 Tagen erfolgt sein.

"Erstmals Testungen durch alle Bevölkerungsschichten"

„Hatten wir bei den verschiedenen Massentestungen jeweils eine Beteiligung von 20 - 30 Prozent, so schaffen wir nun erstmals Testungen quer durch alle Bevölkerungsschichten. In Summe, noch ohne Zuzählung der hunderttausenden Testungen von Schülerinnen und Schülern, wurden in den vergangenen acht Tagen über 1,5 Millionen Testungen in Österreich durchgeführt", so Anschober in einer Presseaussendung.

Mehr erfasste Neuinfektionen durch Testungen

Durch die vermehrten Tests würden auch die statistisch erfassten Neuinfektionen zunehmen. Dennoch seien die Testungen der "wichtigste Wellenbrecher" gegen eine massive Erhöhung der Infektionen wegen der erst kürzlich erfolgten Öffnungsschritte.