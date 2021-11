Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt weiter und auch immer mehr Corona-Patienten landen im Krankenhaus. Am Montag mussten 2.002 Personen mit Covid-19 stationär behandelt werden, um 99 mehr als am Sonntag. 377 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut, um zwölf mehr als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten ist innerhalb einer Woche um 85 Personen bzw. 29 Prozent gestiegen.

Wie aufwendig und schwierig die Behandlung eines Intensivpatienten ist, zeigt nun ein britischer Arzt. David Frocester vom Gloucestershire Royal Hospital postete auf Twitter ein Foto von zahlreichen Ampullen und Fläschchen, darunter Sedierungsmittel, Entzündungshemmer, Muskelrelaxanzien und Antibiotka. Das Ganze sind die Medikamente, die ein einzelner Intensivpatient an nur einem Tag braucht.

This all medicines required to keep ONE covid patient safe for ONE day one critical care….



Or just ONE vaccine?#getthejab pic.twitter.com/XNMnJYyizf