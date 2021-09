Spitäler bald doppelt so voll

Die Lage in den heimischen Intensivstationen und Spitälern spitzt sich wieder zu.

. Die vierte Welle macht sich jetzt auch bereits in den Krankenhäusern bemerkbar: Die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Erkrankten steigt derzeit wieder an. Aktuell sind rund 6,5 Prozent der Intensivbetten mit Coronapatienten belegt.Belegung. Diese Zahlen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen explodieren: Das Covid-19-Prognosekonsortium des Gesundheitsministeriums rechnet bereits nächste Woche mit einer Verdoppelung:Dann sollen bereits rund 10,6 % der 2.000 heimischen Intensivbetten mit Coronapatienten belegt sein.