Statt Weihnachtsfeier gibt es heuer 365 Euro für Mitarbeiter

Statt den Weihnachtsfeiern, die aufgrund der Corona-Pandemie heuer ohnehin ausfallen, sollen Mitarbeiter 365-Euro-Gutscheine bekommen.

Wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einer Pressekonferenz verkündete, sollen Mitarbeiter heuer statt einer Weihnachtsfeier 365-Euro-Gutscheine für den Handel bekommen. "Nicht nur im Privaten waren wir das bisher gewöhnt, sondern auch in den Betrieben waren Weihnachtsfeiern bisher jedes Jahr ein von Vielen erwartetes Event. Das geht heuer nicht. Nun haben wir überlegt, welchen Anreiz es stattdessen für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben kann. Denn sie sind die tragenden Säulen jedes Betriebs. Und viele haben heuer besonders Außergewöhnliches geleistet", so Wöginger.

Die Gutscheine in der Höhe von 365 Euro werden für den heimischen Handel gelten. Für die Betriebe sind die Gutscheine auch ein Steuer-Bonus, denn die Gutscheine sind steuerfrei, so wie es bisher die 365 Euro für Weihnachtsfeiern also Betriebsveranstaltungen waren. Die Gutscheine sollen bis 31. Dezember 2021 gültig sein.