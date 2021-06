Steiermark erstmals seit einem Jahr ohne Neuinfektion

Binnen 24 Stunden wurde kein einziger neuer Fall gemeldet.

In der Steiermark ist am Montag zum ersten Mal seit rund einem Jahr keine Corona-Neuinfektion in den vergangenen 24 Stunden in der Statistik zu finden. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 9,9 pro 100.000 Einwohner. Noch immer aktiv infiziert sind 233 Steirerinnen und Steirer, 77.143 gelten als genesen. 2.073 Menschen sind in der Grünen Mark bisher mit oder an Covid-19 verstorben, wobei es noch zu Nachmeldungen kommen kann. Drei Patienten liegen noch auf Intensivbetten.