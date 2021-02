Südafrika-Cluster in Tiroler Kindergarten

Nach mehrern Fällen wurden der Kindergarten und die Schule in Mayrhofen geschlossen

In der Zillertaler Gemeinde Mayrhofen wurde am Dienstag bekannt, dass im dortigen Kindergarten ein Cluster entstanden war. Wie der ORF Tirol berichtete, gab es in dem Kindergarten zumindest neun Fälle - bei einem bestehe der Verdacht auf die südafrikanische Mutation. Auch in der Neuen Mittelschule gab es Infektionen.

Kindergarten geschlossen

Der Kindergarten und die Schule wurden nun geschlossen. In Mayrhofen waren aktuell 34 Menschen Corona-positiv. Bürgermeisterin Monika Wechselberger appellierte an Kinder und Eltern, sich in einer vor der Schule eingerichteten Teststation testen zu lassen. Wie es zu dem Cluster in Mayrhofen gekommen war, war laut Bezirkshauptmann Michael Brandl noch unklar. Aber auch er sprach sich für eine Impfkampagne im Bezirk Schwaz aus.

Insgesamt waren am Dienstag im Bundesland erneut weniger aktiv Positive bei den bestätigten Südafrika-Fällen und Verdachtsfällen verzeichnet worden: Die Zahl sank innerhalb von 24 Stunden von 109 auf 98, innerhalb einer Woche von 142 auf 98. Von Montag auf Dienstag kamen sieben weitere Südafrika-Verdachtsfälle hinzu.