Südafrikanische Corona-Mutation in Tirol entdeckt

Die neue Coronavirus-Variante wurde offenbar im Zillertal nachgewiesen.

In Tirol wurden offenbar mehrere Fälle der südafrikanischen Mutation B.1.351 des Coronavirus entdeckt. Wie der „Standard“ am Samstag berichtet, wurden Fälle im Zillertal (Bezirk Schwaz) nachgewiesen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Das Land Tirol will in Kürze eine Aussendung dazu versenden.

Variante deutlich ansteckender

Südafrika hatte Ende vergangenen Jahres die Entdeckung der neuen Corona-Variante bekanntgegeben. Sie weist Experten zufolge Ähnlichkeiten mit der Virus-Mutation aus Großbritannien auf, habe sich aber unabhängig entwickelt. Beide Varianten sind nach derzeitigem Kenntnisstand ansteckender als das Ursprungsvirus. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Freitag, es gebe Hinweise darauf, dass die britische Variante auch tödlicher sei.

