Tausende bei Demo gegen Impfung heute in Wien

Die Polizei erwartet bis zu 3.000 Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen.

Die Ringstraße wird heute ab 12 Uhr wieder zum Schauplatz einer Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen im Allgemeinen und die Kinder-Impfung im Speziellen.

300 Auto starke Korso

Am Vormittag ab 11 Uhr fährt die amtsbekannte Corona-Leugnerin Jenny H. an der Spitze eines bis zu 300 Autos starken Korsos von Schwechat zum Schwarzenbergplatz. Dort sammeln sich zusätzlich Tausende Demonstranten, die dann alle gemeinsam ab Mittag über die Wiener Ringstraße ziehen werden. Die Polizei will die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit ausreichend Polizisten begleiten, etwa mit motorisierten Beamten und der Polizeidiensthundeeinheit.