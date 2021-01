Tauziehen um längeren Lockdown

In den kommenden Tagen soll entschieden werden, wie lang der Shutdown dauert.

Wien. In sämtlichen EU-Staaten – Deutschland, ­Niederlande, Dänemark, Frankreich – wurden und werden Lockdowns aufgrund der britischen Mutation B.1.1.7 gerade verlängert. Auch in Österreich raten zunehmend Experten dazu. In der Regierung findet aber noch ein Tauziehen darum statt. Was nun öffnen könnte - und was nicht: