Tiefpunkt! Nur 1 Einziger kam zur Impfung

Negativrekord: In Vorarlberg gab es am Sonntag nur eine Impfung – ein Zweitstich.

. Die Impfkampagne stockt: Nur 1.945 Immu­nisierungen wurden am Sonntag verabreicht, der schwächste Impftag seit 31. Jänner 2021. Damals wurden – ebenfalls an einem Sonntag – 1.428 Impfungen verabreicht.Zu dieser Zeit herrschte in Österreich allerdings noch massiver Impfstoffmangel.