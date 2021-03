Tiroler Gymnasium nach Corona-Fällen geschlossen

Bei den Infektionen handelt es sich zweimal um die britische und einmal um die südafrikanische Variante.

Innsbruck. Nachdem acht Schüler und zwei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ist das Gymnasium Sillgasse in Innsbruck bis einschließlich 26. März geschlossen worden. Dies entschied die Stadt nach Rücksprache mit der Bildungsdirektion für Tirol, hieß es am Mittwoch. Bei den Infektionen handelt es sich zweimal um die britische und einmal um die südafrikanische Variante.

Willi: "Absolute Vorsicht geboten"

"Besonders deshalb ist absolute Vorsicht geboten, um weitere Ausbreitungen zu verhindern", erklärte Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Man habe sich aus diesem Grund entschieden, die gesamte Schule zu schließen, so Willi, der zudem auf die zuletzt steigende Zahl an Infektionen in der Landeshauptstadt hinwies.