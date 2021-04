Tiroler Spray tötet Coronaviren im Mund

Spray eliminierte im Laborversuch innerhalb von einer Minute zu 100 Prozent Coronaviren.

Ein Mundspray der Firma ÖKOPUR aus Hall in Tirol bietet offenbar Schutz gegen eine Corona-Infektion. In ersten Testreihen am Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck sei nun bestätigt worden, dass der Spray innerhalb von nur einer Minute zu 100 Prozent SARS-CoV-2-Viren im Laborversuch eliminieren kann, hieß es in einer Aussendung.

Wichtiger Impuls

"Mit diesem ersten Nachweis der Wirksamkeit dieses Mundsprays gegen SARS-CoV-2 Viren könnte man über ein Produkt verfügen, welches gerade in der aktuellen Phase der Pandemie einen wichtigen Impuls setzen kann", meinte Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl. Laut dem Unternehmen ist der Hauptbestandteil des Mundsprays "SALOPUR® MSP" ein Wirkstoff, der auch im menschlichen Immunsystem zur Bekämpfung von Viren und Bakterien vorkommt und in der verwendeten niedrigen Konzentration für den menschlichen Körper sehr gut verträglich sei. Der Mundspray sei bereits in Apotheken erhältlich.