Todesfälle Mitte November so hoch wie seit 42 Jahren nicht mehr

Die verheerenden Folgen der Corona-Krise lässt die Todeszahlen im November in Österreich explodieren.

Die Corona-Pandemie schlägt sich auch in der offiziellen Sterbefallstatistik nieder - und zwar deutlich.Für die Woche vom 16. bis 22. November hat die Statistik Austria am Donnerstag 2.431 Todesfälle gemeldet.Seit 1978 sind in einer einzigen Woche nicht mehr so viele Menschen gestorben. Damals (vom 20. bis 26. Februar) waren es 2.516 Tote. Mehr dazu lesen Sie auf oe24plus! Jetzt anmelden!