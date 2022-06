Totale Impf-Flaute in Österreich

Obwohl sich fast niemand mehr impfen lässt, steht die Impfpflicht vor dem Aus.

Die türkis-grüne Bundesregierung dürfte die komplette Abschaffung der Impfpflicht anpeilen. Laut einer Meldung des "Standard" (Online-Ausgabe) bestätigten mehrere Abgeordnete Verhandlungen über das Aus der Regelung. Noch am heutigen Donnerstag soll demnach die Entscheidung verkündet werden.

Impf-Flaute

Dass die Impfpflicht gerade jetzt abgeschafft wird, kommt überraschend. Österreich schlittert gerade in eine heftige Sommer-Welle – die Corona-Zahlen sind zuletzt wieder stark angestiegen. Zudem weisen nur noch 62 Prozent der Österreicher ein gültiges Impfzertifikat auf. Bei vielen Personen ist die letzte Impfung schon so lange her, dass nur mehr unzureichend Schutz besteht. Eine generelle Empfehlung für eine 4. Dosis gibt es aktuell noch nicht.

Derzeit lassen sich überhaupt nur noch täglich rund 1.800 Menschen impfen – die Zahl der Erstimpfungen liegt meist unter 100. Mehr als 20 Prozent der impfbaren Bevölkerung haben sich noch gar nie gegen Corona impfen lassen.