Umfrage: 61 Prozent wollen kein AstraZeneca

Die Österreicher sehen den AstraZeneca-Impfstoff weiter sehr skeptisch.

Die Österreicher sind mehr denn je entschlossen, sich impfen zu lassen, um der Pandemie zu entkommen. Laut brandaktueller ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Interviews von 9. bis 11. März 2021, maximale Schwankungsbreite 3,2 %) steigt die Impfbereitschaft Woche für Woche.



Waren in der Vorwoche noch 63 % (40 ­„sicher“ und 23 % „eher ja“) bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen, so sind es diesmal gleich 65 %.



Alle Details zur Impf-Umfrage sowie zur aktuellen Sonntagsfrage, lesen Sie HIER auf oe24 plus. Jetzt anmelden!