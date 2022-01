Ungeimpfte Eltern sterben am selben Tag an Corona

Das Ehepaar Sylvia (†42) und Alvaro Fernandez (†44) starb am selben Tag an den Folgen einer Corona-Infektion.

USA. Das Ehepaar aus Kalifornien, Sylvia und Alvaro Fernandez, erlag am 19. Dezember innerhalb weniger Stunden am Coronavirus, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Beide waren ungeimpft. Der 44-Jährige hatte mehrere Vorerkrankungen aufgewiesen, darunter Diabetes. Sylvia und Alvaro waren 25 Jahre verheiratet. Die beiden lernten sich bereits in der Highschool kennen, als Alvaro 17 und Sylvia gerade einmal 15 Jahre alt war. Tragisch: Sie hinterlassen vier Kinder, davon zwei minderjährige. Das Alter der beiden anderen ist nicht bekannt. Für die Waisen wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Die Spendenkampagne auf "gofundme.com" organisiert die Schwester des Verstorbenen, Alma Hernandez. Sie sagte gegenüber lokalen Medien, dass ihr Bruder mit der Impfung noch warten und "mehr Nachforschungen anstellen" wollte: "Er wollte nicht alles glauben, was in den Nachrichten stand." Sein Tod und der seiner Frau Sylvia habe "allen in meiner Familie die Augen geöffnet, dass jeder, der nicht geimpft ist, auf jeden Fall seine Impfung haben sollte".