US-Impfstoff Novavax zu 89 Prozent wirksam

Der US-Konzern Novavax erklärt, sein Corona-Impfstoff habe in einer Erprobung in Großbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt. Nach ersten Analysen habe die Arznei fast dieselbe Wirksamkeit bei den neu entdeckten Virus-Mutationen. Die Studie, an der 15.000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren teilnahmen, solle Grundlage für das Zulassungsverfahren in Großbritannien, der EU und andere Staaten werden.

Premierminister Boris Johnson feierte die Nachricht via Twitter. Das Ergebnis sei eine „gute Nachricht“, so Johnson. Die britische Regierung habe für den Fall einer Genehmigung im Land bereits 60 Millionen Dosen vorbestellt.

Good news that the @Novavax vaccine has proved effective in UK trials. Thank you to all the volunteers who made these results possible.



Our medicines regulator will now assess the vaccine, which will be made in Teesside. If approved, we have 60m doses on order.