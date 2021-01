Impfen: Das Protokoll des Scheiterns

Warum läuft die EU-Impfkampagne so schlecht? Das Protokoll.

Brüssel. Heute soll die EMA – Europäische Arzneimittel-Agentur – über eine Zulassung des Vektorimpfstoffes AstraZeneca entscheiden. Nach der FDA – der US-Arzneimittelbehörde – meldete auch jene der Deutschen Bedenken über eine Zulassung für über 65-Jährige an, da hier ausreichend Daten über die Wirksamkeit fehlen würden. Auch die WHO wartet erst entsprechende Studien ab. Und auch die EMA könnte heute nur grünes Licht für den Impfstoff für ein Zielpublikum unter 65 Jahren geben. Das wäre der nächste Rückschlag für die EU- und auch speziell die heimischen Impfpläne nach den Lieferkürzungen. Warum läuft die EU-Impfkampagne so schlecht? Das Protokoll: