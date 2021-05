Venetien impft bald ausländische Touristen

Auch Italien hat einen Comeback-Plan: Venetien setzt erste Maßnahmen um.

Die bei Österreichern beliebte norditalienische Urlaubsregion Venetien plant, ausländische Touristen zu impfen. "Wir sind bereit, italienische und ausländische Besucher im Sommer zu immunisieren, die bereits die erste Dosis Vakzin in ihrem Heimatort erhalten haben. Wir sind immer an der Seite der Touristen", sagte der Präsident Venetiens, Luca Zaia, bei einer Pressekonferenz am Montag.

Fremdenverkehr wichtigster Wirtschaftszweig

Venetien bemühe sich mit allen Mitten, den Fremdenverkehr anzukurbeln, der mit 18 Milliarden Euro Umsatz der wichtigste Wirtschaftssektor der Region ist, sagte Zaia, Politiker aus den Reihen der rechten Lega. 67 Prozent der Besucher in der Region waren vor Ausbruch der Pandemie Ausländer, deutschsprachige Touristen machen den größten Anteil ausländischer Urlauber in Venetien aus.

Kommen weitere Lockerungen?

Italiens Ministerrat will am Montagabend eine weitere Lockerung der Corona-Restriktionen beschließen. Geprüft wird unter anderem die Abschaffung des seit November geltenden nächtlichen Ausgangsverbots. Für Italien-Urlauber aus anderen europäischen Ländern entfällt seit dem (gestrigen) Sonntag die bisher notwendige Corona-Quarantäne nach der Ankunft. Für Einreisen aus EU-Ländern, dem Schengenraum sowie Großbritannien und Israel ist jetzt nur noch ein negativer Test erforderlich. Bisher musste man fünf Tage in Quarantäne und am Ende derselben einen zweiten Test erbringen.