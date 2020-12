Verordnungschaos zu Weihnachten: Was wir wann wo wie dürfen

Chaos um die neue Weihnachtsverordnung. Mit wem wir Weihnachten feiern dürfen - und was dabei zu beachten ist.

Das Christkind bringt heuer nicht nur Geschenke, sondern auch eine Reihe neuer Regeln und Ausnahmen: Am Dienstag hat die Bundesregierung die Weihnachts-Verordnung veröffentlicht, die mit 17. Dezember in Kraft tritt. Was nun über die Feiertage erlaubt ist - und was Sie beim Fest mit Ihren Listen beachten müssen: