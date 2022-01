Viele Corona-Patienten nicht wegen Covid im Spital

Die Spitalsbelegung ist trotz explodierender Fallzahlen in Österreich weiterhin auf einem stabilen Niveau.

Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen um 15 zurückgegangen. Derzeit werden 177 Corona-Kranke auf Intensivstationen betreut. Auf den Normalstationen liegen derzeit 1.271 Patienten. Tatsächlich dürfte die Zahl derer Personen die tatsächlich wegen Covid im Spital liegen noch deutlich niedriger sein. Der Grund: Viele Corona-Fälle werden nur zufällig entdeckt. Diese fließen aber trotzdem in Statistik ein.

Bis zu ein Drittel nicht wegen Corona im Spital

So berichtete etwa der Sprecher der Tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, gegenüber dem Ö1-Morgenjournal, dass rund ein Viertel bis Drittel ihrer Patienten eigentlich nicht wegen einer Coronainfektion ins Spital kommen, aber dann dort eine Ansteckung diagnostiziert wird. "Das nimmt zu", sagte der Arzt. Meist treten die Fälle in der Orthopädie, Traumotologie oder bei Behandlungen nach Skiverletztungen auf. Weil viele, gerade Geimpfte, ohne Symptome bleiben, können diese Patienten auch in ihren Zimmern isoliert und müssen nicht auf Covid-Stationen überstellt werden.