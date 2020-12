Virologe: "Sehr wahrscheinlich, dass Virus-Mutation in Österreich ist"

Eine neue Virus-Mutation breitet sich immer weiter aus - laut Experte Nowotny auch in Österreich.

Derzeit ist Virus-Mutation in Südengland weit verbreitet und hat bereits Italien, Dänemark, die Niederlande und sogar Australien erreicht. In Deutschland geht Virologe Drosten davon aus, dass die neue Mutation bereits im Land ist. Einen bestätigte Fall gibt es dort – genauso wie in Österreich – noch nicht.