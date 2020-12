Virologe über Corona-Mutation: ''Auch Fälle bei uns sind wahrscheinlich''

Virologe Norbert Nowotny über die neue Bedrohung. Wie gefährlich ist die neue Coronavirus-Mutation aus Großbritannien?

oe24.TV: Kommt der Stopp aller Flüge aus Großbritannien zu spät?

Norbert Nowotny: Nach den Meldungen aus Großbritannien herrscht tatsächlich überall Feuer am Dach. Rasche Maßnahmen sind notwendig. Ursprünglich hieß es ja, dass auch Österreich alle Flüge sofort einstellt. Dem war aber nicht so. Optimal wäre natürlich gewesen, wenn GB von sich aus alle Flüge gestrichen hätte. Mir ist nicht bekannt, warum sie das nicht getan haben.

oe24.TV: Mit welcher neuen Virus-Variante sind wir jetzt konfrontiert?

Nowotny: Es ist eine eigenständige Virusvariante. In Großbritannien kennt man diese seit etwa vier Wochen. Von unseren britischen Kollegen wissen wir, dass sich diese Variante extrem rasch ausgebreitet hat. Bisher sind keine Fälle in Österreich bekannt. Es ist aber wahrscheinlich, dass diese Variante bereits in Österreich eingelangt ist.

oe24.TV: Erkennen PCR-Tests diese Virus-Variante?

Nowotny: Ja, alle Tests funktionieren zu 100 Prozent. Auch die Schnelltests sind sicher. Auch schützen alle Impfungen gegen diese Variante.