Virologe warnt: "Corostern" schlimmer als Weihnachten

Die Corona-Zahlen in Österreich drohen in den nächsten Wochen zu explodieren. Der Wiener Virologe Norbert Nowotny schlägt Alarm.

Anstieg. Während die Österreicher die vergangenen beiden Tage unterwegs waren wie in Zeiten vor Corona, klettern die Infektionszahlen hierzulande weiter in die Höhe.



Am Samstag und Sonntag gab es insgesamt über über 5.500 Neuinfektionen – es ist die höchste Neuinfektionszahl an einem Wochenende seit Jahresbeginn.



Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.