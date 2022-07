Virologe warnt: Falscher Zeitpunkt für Quarantäne-Aus

Nach dem Bund-Länder-Gipfel ist klar: Das Quarantäne-Aus ab 1. August ist fix. Was Virologe Nowotny vom Aus der Regelung hält, erklärt er im oe24.TV-Interview.

Wien. "Man will weg von der Quarantäne. Das ist jetzt ein Zwischenschritt hin zu einer Behandlung von Corona wie die Grippe. Das ist im Prinzip zu begrüßen", fasst Virologe Norbert Nowotny die aktuellen Pläne der Bundesregierung zum Quarantäne-Aus im oe24.TV-Interview zusammen. Aber: "Was nicht zu begrüßen ist, ist der jetzige Zeitpunkt. Ich halte den jetzigen Zeitpunkt leider für falsch", so der Experte.

Professor Norbert Nowotny erklärt die Gründe, warum er den jetzigen Zeitpunkt für ein Quarantäne-Aus schlecht findet: "Weil die Infektionszahlen steigen, vor allem sehen wir aber auch vermehrt Corona-Patienten zumindest auf den Normalstationen auf den Spitälern, zum Teil einen geringgradigen Anstieg sehen wir auch auf den Intensivstationen", so der Virologe.

Nowotny: "Infektionszahlen würden weiter steigen"

Außerdem würde ein Quarantäne-Aus jetzt "zirka 100.000 Corona-Infizierte betreffen. Das heißt es würden mit einem Schlag durchaus eine größere Zahl an Infizierten mit FFP2-Maksen sozusagen in die Freiheit entlassen werden. Das finde ich ist halt zum jetzigen Zeitpunkt etwas gefährlich", erklärt Nowotny.

Die Befürchtung des Virologen: Die Infektionszahlen würden weiter steigen. Nowotny: "Ich denke, dass es zumindest in einem geringfügigen weiteren oder zusätzlichen Ansteigen der Infektionszahlen kommen wird – keine Frage. Warum? Weil die Leute eben nicht mehr in Quarantäne sind. Man müsste naiv sein, zu glauben, dass diese Personen, wenn sie arbeiten gehen oder draußen sind, dass sie die ganze Zeit die Maske tragen würden. Das wird einfach nicht der Fall sein. Es wird möglicherweise nicht dramatisch sein, aber eine zusätzliche, erhöhte Viruszirkulation wird dadurch gegeben sein", warnt der Experte.