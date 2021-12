Cluster in Justizanstalt Hirtenberg gewachsen

Zahl der Infizierten auf 34 gestiegen.

Der Corona-Cluster in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) ist gewachsen. Nach 26 Infektionen am Sonntag meldete das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag 34. Die meisten Fälle in Niederösterreich gab es weiterhin in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn mit 38 (minus drei).

In der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden am Montag 29 Infizierte gezählt. Das waren um drei mehr als am Vortag. In einer Produktionsfirma im Bezirk Amstetten sanken die Fallzahlen um weitere fünf auf 17. Ein Rückgang um vier auf 24 Infektionen wurde in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld verzeichnet. Neu waren Cluster in Produktionsfirmen in den Bezirken Neunkirchen und Scheibbs mit elf bzw. 13 Fällen.