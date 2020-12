Voll-Lockdown: Massen an Menschen in der City

Vor dem Verbot des Alkohol-Ausschanks stürmen Österreicher die Punsch-Stände.

Wien. Einen Vorgeschmack auf den Einkaufsmontag bekam man gestern in der Wiener Innenstadt. Trotz Voll-Lockdown tummelten sich Hunderte Menschen auf den Straßen. Einen regelrechten Ansturm gab es allerdings auch auf die Punschstände wie vor dem Meindl am Wiener Graben. Viele versuchten noch an den letzten legalen Punsch zu gelangen. Denn ab Montag ist der Alkoholkonsum im Freien verboten.

© Fuhrich / TZÖ

Punschstand Meinl

© Fuhrich / TZÖ

Wien. Am Graben, 15 Uhr