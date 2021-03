Vor allem im Osten steigen Corona-Zahlen rasend schnell

400 Patienten müssen wieder auf Intensivstationen betreut werden.

Wien. Gestern wurden 3.239 Neuinfektionen registriert – das ist der höchste Wert 2021. Die Tendenz zeigt leider weiter nach oben. Dazu kommen immer mehr Hospitalisierungen. Zudem zeigt sich deutlich, dass Covid-Patienten rascher auf die Intensivstationen verlegt werden müssen. 400 Covid-Erkrankte liegen bereits in der ICU. Die B.1.1.7-Variante – sie ist ansteckender, krankmachender und tödlicher – schlägt vor allem im Osten Österreichs und Salzburg bereits voll durch.

Oberösterreich nimmt Patienten aus NÖ auf

Wochenschnitt. Österreichweit liegt die Inzidenz bereits bei 210 – das sind fast 3.000 Fälle pro Tag im Wochenschnitt. Salzburg ist negativer Spitzenreiter mit 284,2, gefolgt von Wien mit 270. Hier kommt man diese Woche wohl auf rund 750 Fälle im Wochenschnitt, was sich in den Spitälern bereits deutlich negativ auswirkt. Die 33-Prozent-ICU-Auslastung – laut Ampel „systemkritischer Wert“ mit Warnung vor Überlastung – wird erreicht. Das gilt auch für Burgenland und Niederösterreich.

Oberösterreich hat bereits aus drei Bezirken in Niederösterreich – Gmünd, Scheibbs und Waidhofen – Covid-Patienten aufgenommen. Gestern wurden zwei Patienten zur maschinellen Beatmung in den ­Intensivstationen von Niederösterreich versorgt. Die Lage in Ostösterreich spitzt sich zu.