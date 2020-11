Vor dem Lockdown: Corona-Partys bis zum Abwinken

Es gäbe es kein Morgen mehr: Am Wochenende war die Hölle los.

Wien. Halloween am Zettel, den Lockdown vor Augen: Am Wochenende gab es in Sachen Partymachen kein Halten mehr. Im ganzen Land rückte die Polizei zu Corona-Partys aus. Allein in Wien mussten nach 230 Gastro-Kontrollen vier Lokale geräumt werden. In Tirol sprengten die Einsatzkräfte eine Fete mit 60 Leuten, weil niemand einen Mund-­Nasen-Schutz trug. In Oberösterreich ging es nur unter dem Einsatz von Pfefferspray. Auch bei Tulln (NÖ) wurde eine ­Corona-Party aufgelöst. Am Maria-Theresien-Platz in der Wiener City trafen sich Hunderte zu einer „Solidarity Rave“-Party.