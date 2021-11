Vor Lockdown: Mega-Ansturm auf die Impfung

88.712 Menschen ließen sich am Freitag gegen Corona impfen. Das sind so viele wie seit Anfang Juli nicht mehr.

Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren weiter. Jetzt zieht die Regierung in allerletzter Sekunde mit einem Teil-Lockdown eine Teil-Notbremse. Am Sonntag wird "2G-Lockdown" zwischen Regierung und Ländern beschlossen. Ab Montag gelten Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte im ganzen Land.

Impf-Zahlen steigen

Bevor der Lockdown in Kraft tritt, lassen sich noch viele Menschen gegen Corona impfen. Laut Zahlen des Gesundheitsministers wurden am Freitag insgesamt 88.712 Personen geimpft – das sind so viele wie seit Anfang Juli nicht mehr.

Stark steigend sind auch die Zahlen der Erststiche. Am Freitag wurden 23.473 Personen das erste Mal gegen Corona geimpft, am Donnerstag waren es 21.597 und am Mittwoch 17.929. Den größten Anteil machen aber weiterhin die Booster-Impfungen (Dritte Dosis) aus.

Jetzt kommt die Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Was Arbeitsminister Martin Kocher auf oe24.TV bereits ankündigte, wurde jetzt von Minister Mückstein angesagt: eine Impfpflicht für alle im Gesundheits- und Pflegesektor. Auslöser dafür waren vor allem mehrere Spitals-Cluster in Oberösterreich, die durch infizierte, ungeimpfte Pfleger verursacht wurden. Eine weitere Maßnahme gegen den drohenden Kollaps der Spitäler: In OÖ müssen Notbetten auf­gebaut werden.

Während Triagesituationen in Oberösterreich bereits der Fall sind, werden in den übrigen Bundesländern die Operationen und damit die Versorgung von anderen Patienten wieder massiv zurückgefahren. Es gebe „keine freie Betten“, erklärt etwa AKH-Intensivmediziner Thomas Staudinger. Da sich die Hospitalisierungen erst zeitverzögert zeigen, könnten bis zu 900 Covid-Patienten in den folgenden Wochen auf Intensivstationen landen.