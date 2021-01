Was das Impf-Dashboard kann

Die Bundesländer impfen unterschiedlich. Was das Dashboard kann.

Wien. Seit Dienstagabend hat auch Österreich ein Impf-Dashboard. Dort werden allerdings vor allem die ausgelieferten Pfizer-Dosen angegeben, da man im Gesundheitsministerium davon ausgeht, dass diese umgehend verimpft werden.

Wenn man sie noch nicht verdünnt, sind sie freilich grundsätzlich bis zu fünf Tage in Kühlschränken lagerbar. Sobald man sie aber mischt, müssen sie innerhalb von sechs Stunden verimpft werden. Derzeit wird gemäß der Empfehlungen des nationalen Impfgremiums in Pflegeheimen und Covid-Stationen geimpft. Ansonsten halten sich die Bundesländer aber kaum mehr an die Empfehlungen und impfen sehr unterschiedlich.

Wer jetzt wo wirklich ­geimpft wurde und wird

Insgesamt sollen bis gestern Nachmittag 52.925 Menschen geimpft worden sein. Vorarlberg führt derzeit – gerechnet anhand der Bevölkerungsquote – mit gestern 6.210. Dort wurden neben Pflegeheimen in Impfzentren auch Rotkreuz-Mitarbeiter, pensionierte Ärzte und Apotheker geimpft.

In Oberösterreich wurden bislang mit 3.845 Menschen die wenigsten geimpft. In Wien (9.435) werden jetzt Tausende niedergelassene Ärzte samt Ordinationshilfen bis Freitag geimpft.

