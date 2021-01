Wegen Corona-Politik: Grünen-Politikerin droht mit Parteiaustritt

Grünen-Bezirksrätin Pauer droht mit dem Parteiaustritt, sollten auch die Schulen bis 24.1. geschlossen bleiben.

Nach dem Aus für das "Freitesten" und dem damit verbundenen Ende des Lockdowns für alle erst mit 25. Jänner ist vorerst offen, ob der Präsenzunterricht an den Schule (wie laut derzeitiger Rechtslage vorgesehen) am 18. Jänner wieder beginnen wird.

Sollten jedoch auch die Schulen bis inklusive 24. Jänner geschlossen bleiben, droht die Grünen-Bezirksrätin von Floridsdorf mit dem Parteiaustritt. In einem offenen Brief an Gesundheitsminister Anschober macht sie ihrem Ärger Luft. "Ich kann das nicht mehr mittragen", schreibt Pauer auf Facebook. "Die einzige Evidenz des Schullockdowns ist, dass massenhaft vereinsamte und unmotivierte Kinder und Jugendliche in ihren Kinderzimmern hocken (...)".

Pauer weist darauf hin, dass die Cluster-Analysen der AGES zeigen, dass es in den Schulen überhaupt keine Hotspots gäbe - noch weniger solle ein Schullockdown eine Verringerung der Infektionszahlen bewirken, so Pauer.

Sollte Anschober nun auch die Schulen bis 24. schließen, will Pauer aus der Partei austreten. "Wenn Politik sowohl der Wissenschaft als auch der Bevölkerung den Rücken zukehrt, will ich nichts mehr damit zu tun haben", schließt sie in ihrem Kommentar.