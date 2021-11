Weihnachtsmärkte bleiben offen - aber ohne Punsch?

Wiener Rathausplatz eröffnete am Freitag mit 2G – jetzt droht Alkoholverbot.

Advent. Die ersten Ad­ventmärkte wurden schon wegen der 2G-Regel abgesagt – trotz Lockdown der Nachtgastro und Veranstaltungen in OÖ und Salzburg bleiben die Punsch-Stände weiter offen. Argument: Sie sind im Freien. In Oberösterreich wird der komplette Ausschank auf den Christkindlmärkten verboten – das könnte auch im ganzen Land verordnet werden.

In Wien, wo am Freitag der Weihnachtsmarkt am Wiener Rathausplatz aufsperrte, gilt ab nächster Woche 2G plus.

Die meisten Märkte folgen in Österreich ab dem 19. November – wenn nicht einige noch vorab abgesagt werden.