Weiter keine Entscheidung zu Öffnung in Vorarlberg

Landeshauptmann Wallner: "Unser Bundesland braucht heute eine endgültige Antwort

Die Öffnungsschritte in Vorarlberg ab 15. März sind weiter nicht fixiert. Aufgrund der Erkrankung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) konnten die Verhandlungen noch nicht beendet werden, erklärte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstagvormittag. Seitens des Ministeriums sei ihm aber noch für Dienstag eine finale Entscheidung versprochen worden. "Unser Bundesland braucht heute eine endgültige Antwort", so Wallner.

Offene Fragen

Der Landeshauptmann hoffte auf Nachricht aus dem Gesundheitsministerium am Nachmittag. In der Frage, inwieweit Corona-Selbsttests als Zutrittserlaubnis für die Gastronomie gelten könnten, sei das Ministerium skeptisch, räumte Wallner ein. Eine Öffnung der Gastgärten am 15. März, die Innenräume aber erst ab Ostern hielt Wallner "nicht für wahnsinnig sinnvoll". Es gebe klare Konzepte, "wie man das machen kann", betonte Wallner und verwies auf die besondere Ausgangslage Vorarlbergs. Im Bereich Jugend, Sport und Kultur sehe das Ministerium das von Vorarlberg entwickelte digitale Selbsttestmodell "sehr positiv".