WHO-Notfallzulassung für chinesisches Sinovac-Vakzin.

Die WHO erteilt die Zulassung des chinesischen Impfstoffes Sinovac.

Impfstoff entspricht internationalen Standards

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Notfallzulassung für das Corona-Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac erteilt. Der Impfstoff entspreche in seiner Wirksamkeit, Sicherheit und Herstellung den internationalen Standards, teilte die Organisation am Dienstag in Genf mit. Eine Immunisierung erfordert zwei Impf-Dosen im Abstand von zwei bis vier Wochen.