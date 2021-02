Wie stark ist Sebastian Kurz noch?

Isabelle Daniel versorgt Sie täglich mit unserem neuen Corona-Insider. Wie geht es weiter mit der Pandemie? Wie schlägt sich Österreich? Was plant die Politik? Alle Antworten im Corona-Insider, täglich neu.

Die Hölle, das sind die anderen, sagt Garcin in Jean Paul Sartres „geschlossene Gesellschaft“. Ein Satz, der – zwar immer wieder falsch interpretiert wurde – aber perfekt auf unsere Pandemiesituation passt. Schuld, das sind immer nur die anderen, oder? An diesem sonnigen Freitag stehen wir wieder einmal vor einer Weggabelung. Oder, frei nach Gesundheitsminister Rudolf Anschober: Die nächsten Tage werden entscheidend. „Ein neuerlicher dynamischer Anstieg der inzidenten Fälle kann die Lage in den Intensivstationen zum Zusammenbruch führen“, schreibt die Corona–Ampelkommission.



Was trocken klingt, ist eine massive Warnung an die Regierung– von ihren eigenen Experten. Wirtschaftskammer, ein Großteil der Bundesländer und wohl die Mehrheit der Bevölkerung wollen, dass die Regierung am Montag Lockerungen verkündet.