Mit 306 gab es erneut am meisten neue Fälle in Wien.

Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen erneut einen Anstieg in Österreich. Heute wurden mehr als 1.000 Neuinfektionen an nur einem Tag gemeldet. Die meisten neuen Fälle gab es dabei mit 306 in Wien. Dahinter folgen Niederösterreich (182), Tirol (152) und Oberösterreich (112).

306 Fälle in Wien

Stand Montag, 12. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 20.689 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 274. Verstorben ist eine Person (71 Jahre) mit Vorerkrankungen.

15.017 Personen sind laut den aktuellen Corona-Zahlen genesen.

Gestern wurden in Wien 3.041 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 516.398 Testungen.

Weitere Infos folgen