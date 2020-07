Wieder 46 Corona-Neuinfektionen in Wien in nur 24 Stunden

Im 24-Stunden-Vergleich verzeichnete man in Wien abermals einen Anstieg der Neuinfektionen.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Mittwoch, 15. Juli 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 4.372 Erkrankungen bestätigt - Am Dienstag wurden 4326 Covid-19-Erkrankungen vermeldet. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 201. Bei dem Todesfall handelt es sich um einen Mann im Alter von 70 Jahren. 3.745 Personen sind genesen.