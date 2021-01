Auch First Lady Brigitte Macron (67) hatte Corona

Französischer Präsident hatte Mitte Dezember positives Testergebnis erhalten.

Frankreichs First Lady Brigitte Macron ist zu Weihnachten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 67-Jährige habe am 24. Dezember ein positives Testergebnis erhalten, teilte ihr Büro am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Ihr Ehemann, Präsident Emmanuel Macron, war Mitte Dezember positiv getestet worden. Brigitte Macron wurde danach als Kontaktfall eingestuft. Sechs Tage nach Weihnachten sei ihr Testergebnis dann negativ gewesen, so das Büro weiter.

Emmanuel Macron litt nach seiner Infektion mit dem Coronavirus unter Husten, Fieber und Müdigkeit. Er hatte sich zunächst in der Präsidentenresidenz La Lanterne isoliert. Brigitte Macron wurde damals negativ getestet und blieb im Pariser Elyseepalast. Nach Ende einer siebentägigen Isolation konnte Macron dann vor Weihnachten die Residenz am Rande des Schlossparks von Versailles wieder verlassen. Das Ehepaar reise zur Urlaubsresidenz Fort de Bregancon am Mittelmeer.

Keine schweren Symptomen

Medienberichten nach litt Brigitte Macron nicht unter schweren Symptomen. Während die Erkrankung der First Lady erst jetzt bekannt wurde, kommunizierte der Elyseepalast damals regelmäßig über den Gesundheitszustand des Präsidenten.