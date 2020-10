Wieder 714 Neuinfektionen - an einem Sonntag!

1.189 Personen sind in Niederösterreich aktuell am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist seit Samstagfrüh um 134 auf insgesamt 7.285 gestiegen, teilte der NÖ Sanitätsstab am Sonntag (Stand: 8.00 Uhr) mit. Davon gelten 5.981 Personen, um 78 mehr als am Samstag, als genesen. Im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen sind in Niederösterreich bisher 116 Tote zu beklagen. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Tests beläuft sich auf 277.858.