Wieder Corona-Massenausbruch bei Tönnies

Beim Fleischbetrieb haben sich 172 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Deutschland. Beim deutschen Fleischbetrieb Tönnies haben sich erneut Mitarbeiter mit Corona infiziert. 172 Personen sind beim Schlachter in Weißenfels betroffen. Das Unternehmen wolle die Betroffenen nun in einer gesonderten Quarantäneeinrichtung unterbringen, berichtet "Bild". Ende der Woche soll es neue Tests geben. Der Landkreis habe daher Gespräche mit der Firma aufgenommen.

Der Betrieb in Weißenfels mit etwa 2.200 Mitarbeitern soll geöffnet bleiben. Tönnies hatte sein Werk in Ostwestfalen in Nordrhein-Westfalen im Sommer wegen der Corona-Pandemie und einer Vielzahl von Infektionen bei den Arbeitern vorübergehend schließen müssen. Auch am Standort Weißenfels wurden im Juli bereits Mitarbeiter positiv getestet.