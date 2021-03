Wien wird Hotspot und überholt Salzburg

Wieder 2.713 neue Fälle – die Intensivstationen kommen ans Limit.

Zumindest im Osten ist derzeit an Lockerungen nicht zu ­denken – auch am Sonntag wurde mit 2.713 Neuinfektionen erneut ein Zuwachs gegenüber der Vorwoche (2.503) verzeichnet. Aufgeteilt nach Ländern stammen 655 Neuinfektionen aus Wien (222 Nachmeldungen), 655 aus Nieder- und 486 aus Oberösterreich.

Wien mit den höchsten 7-Tage-Inzidenzen

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner kletterte österreichweit auf 231,3. Sieht man sich die Bundesländer an, so hat Wien mit einer Inzidenz von bereits 314 Salzburg vom ersten Platz verdrängt, dahinter kommen das Burgenland und Niederösterreich.

Fünf Bezirke über 400

1.885 im Spital, 410 auf Intensiv. Von 1.885 (plus 41 zum Vortag) Krankenhauspatienten benötigten bereits 410 (plus 16) eine intensivmedizinische Betreuung.

Am Sonntag gab es zudem vier Bezirke, in denen die 7-Tage-Inzidenz über der kritischen Marke von 400 liegt, allen voran Eisenstadt und Wiener Neustadt.

Die Mutation B.1.1.7 ist schuld an den steigenden Zahlen.

Sie ist laut Experten deutlich infektiöser, und auch das Sterberisiko ist signifikant höher – im Durchschnitt um etwa 60 Prozent. Dies gehe auch mit schwereren Verläufen bei Personen einher, die bisher nicht zu den ­Risikogruppen gezählt wurden.